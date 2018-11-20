Журнал Forbes выпустил традиционный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц. На первой ступеньке оказалась Кэти Перри. Она заработала за год $83 млн.

Forbes начал публиковать итоговые рейтинги года.

Так, американская певица Кэти Перри возглавила список самых высокооплачиваемых певиц мира в 2018 году.

Звезда провела масштабный тур и, по подсчетам журнала, заработала $83 млн.

Не так далеко от Кэти ушла и Тейлор Свифт, которая заработала $80 млн в этом году.

Певица выпустила новый альбом Reputation в отчетный период.

Кстати, Тейлор была на первой ступеньке этого рейтинга в 2016 году.

На третьем месте Бейонсе, которая получила $65 млн.

К слову, в прошлом году она возглавляла этот рейтинг, заработав $105 млн.

В этот отчетный период она была со своей еще совсем маленькой двойней, однако успела выпустить альбом Everything Is Love со своим мужем Jay-Z.

Далее список самых богатых певиц выглядит так:

4. Pink – $52 млн

5. Lady Gaga – $50 млн

6. Дженнифер Лопес – $47 млн

7. Rihanna – $37,5 млн

8. Хелена Фишер – $32 млн

9. Селин Дион – $31 млн

10. Бритни Спирс $30 млн

Напомним, Billboard назвал женщину года.

Фото: katyperry