Журнал Forbes выпустил традиционный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц. На первой ступеньке оказалась Кэти Перри. Она заработала за год $83 млн.
Forbes начал публиковать итоговые рейтинги года.
Так, американская певица Кэти Перри возглавила список самых высокооплачиваемых певиц мира в 2018 году.
Звезда провела масштабный тур и, по подсчетам журнала, заработала $83 млн.
Не так далеко от Кэти ушла и Тейлор Свифт, которая заработала $80 млн в этом году.
Певица выпустила новый альбом Reputation в отчетный период.
Кстати, Тейлор была на первой ступеньке этого рейтинга в 2016 году.
На третьем месте Бейонсе, которая получила $65 млн.
К слову, в прошлом году она возглавляла этот рейтинг, заработав $105 млн.
В этот отчетный период она была со своей еще совсем маленькой двойней, однако успела выпустить альбом Everything Is Love со своим мужем Jay-Z.
Далее список самых богатых певиц выглядит так:
4. Pink – $52 млн
5. Lady Gaga – $50 млн
6. Дженнифер Лопес – $47 млн
7. Rihanna – $37,5 млн
8. Хелена Фишер – $32 млн
9. Селин Дион – $31 млн
10. Бритни Спирс $30 млн
Напомним, Billboard назвал женщину года.
Фото: katyperry