22 ноября в кинотеатрах выходит продолжение мультфильма от студии Disney Ральф против интернета. Факты ICTV уже посмотрели мультфильм и готовы рассказать, удалось ли Disney создать продолжение, которое стоит оригинала.

Сюжет

Первая часть Ральфа была замечательным слиянием сказок Disney и культуры видеоигр 80-х годов и рассказывала историю одноименного персонажа из вымышленной видеоигры.

События второй части разворачиваются через шесть лет после того, как Ральф спас видеоигру Ванилопы и они продолжают жить в салоне аркадных автоматов, где днем ​​работают (играют свои роли в играх), а после закрытия салона развлекаются и гостят у других персонажей.

Однако в силу непредвиденных обстоятельств Ральфу со своей подругой приходится отправиться в интернет, чтобы в очередной раз спасти ее видеоигру. Именно из-за такого поворота событий первый акт кажется бестолковым и местами ненужным, поскольку сюжет со спасением игры мы уже видели в первой части.

И даже после того, как главные герои попадают в интернет, складывается ощущение вторичности всего происходящего на экране. На зрителя огромным потоком льются шутки о Twitter, Ebay, спаме и других ващах, с которыми знакомы все пользователи мировой “паутины”.

Однако уже через несколько минут понимаешь, для чего нужно так засорять начало, ведь дальше мультфильму удается рассказать классическую сказку, которая переплетается с современной культурой, даже если по дороге встретится несколько плохих шуток. Серьезно, шутить о невероятном количестве видео с котиками в интернете вообще не актуально.

Анимация и озвучивание

Конечно, в таких мультфильмах шутки – одна из лучших частей и всегда интересно, как их переводят у нас и вносят свою долю креатива. На этот раз украинская адаптация ни разу не разочаровывает.

С одной стороны – все оригинальные персонажи видеоигр переведены правильно (правда не понятно, зачем переводили названия некоторых видеоигр), с другой – та часть юмора, которая основана на словах, просто невероятно адаптирована и заставляет смотреть мультфильм с неугасающей улыбкой на лице.

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Особенно порадовала украинизация мультфильма в некоторых его моментах. Чего стоит только один Толя, который появляется всего в нескольких моментах ленты. Однако каждый раз, когда его зовут, не сдерживаешь себя от смеха после появлении Толи на экране.

Поскольку Disney активно возвращает в свои мультфильмы песни, то и в Ральфе я ожидал услышать оригинальную композицию, но в таком виде, каком ее поднес зрителям Зоотрополис. Но на этот раз зрителей решили порадовать действительно классической диснеевской песней, еще и очень хорошо адаптированной на украинский язык.



В общем украинских актеров для озвучивания подобрали очень хорошо и почти во всех сценах они соответствуют своим персонажам, однако бывали и небольшие исключения, но это не повлияло на общее качество мультфильма.

После того, как Disney перешли в своих мультфильмах к моделированию на компьютерах, анимация в их лентах всегда отличалась отменным качеством, и Ральф против интернета здесь не разочаровывает.

Сюжет, как и раньше, сосредотачивается на Ральфе и Ванилопе и поэтому я ожидал, что в их паре больше развиваться будет последняя. Так было примерно до третьего акта фильма, где интересную возможность проявить себя дали и Ральфу.

Персонажи второго плана остались такими же приятными и памятными, как и в первой части. Очень хорошо, что создатели мультфильма решили не сосредоточивать все внимание на прошлых персонажах и смогли ввести новых, интересных героев.

Каждый новый персонаж создан с огромным вниманием к деталям, а известных персонажей видеоигр перенесли на большой экран, учитывая уникальность каждого из них, что особенно порадует фанатов.

Атмосфера

Поскольку Ральф никогда не претендовал на место классической сказки Disney, то и изначально атмосфера у него была уникальная. Первая часть особенно восхищала тем, насколько серьезно создатели ленты отнеслись к освещению видеоигр.

Им удалось “схватить” то, что делает видеоигры настолько популярными среди детей и взрослых, и меня очень порадовало, что те части, которые имели к ним отношение, не потеряли этого.

А особое внимание привлек момент где Ванилопа “взрослеет”, а потому и ищет новые методы получения удовольствия от видеоигры, так же, как изменилась и сама индустрия видеоигр – от простых проектов, до огромных и интересных историй, которые не просто дают игрокам контроль, но и способны испытать их.

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Приятно было увидеть, что создатели мультфильма не сидели на месте и следили за трендами в видеоиграх, а потому там достаточно шуток, которые будут понятны только игрокам. Однако так называемых камео на видеоигры хотелось бы увидеть побольше, хотя одних реплик Соника достаточно для того, чтобы вызвать улыбку у любого игрока.

Поскольку действие мультфильма, в основном, проходит в интернете, то там можно увидеть и отсылки на современные тренды, которые не всегда уместны. Иногда одну хорошую шутку о современной жизни быстро может перекрыть попытка вызвать смех каким-то мемом.

Не обошлось в Disney без самосатиры. В мультфильме часто высмеивают ситуации, используя известных персонажей и серии, права на которые теперь принадлежат компании. Не все они уместны, но одна только сцена с другими принцессами Disney перекрывает большинство проблем мультфильма.

Приятным сюрпризом стало для меня и то, что в картине не так часто упоминали смартфоны и другие портативные гаджеты (особенно когда дело касалось видеоигр), которые так часто можно было увидеть в трейлерах. Мультфильму это точно пошло на пользу.

Вердикт

Спустя долгое время Disney смог доказать, что все же может создать хорошее продолжение своего мультфильма.

Второй раз создателям удалось не просто рассказать сказку о великане из видеоигры, но и перенести ту атмосферу, которая царит в играх современности, и которая царила там 30 лет назад.

Конечно, интернет можно было воспроизвести и интереснее, однако учитывая то, что мультфильм предназначается для семейного просмотра, Disney более или менее удалось справиться с задачей.

Даже несмотря на то, что у Ральфа против интернета есть определенные проблемы с ритмом повествования и шутки не всегда уместны, он стал хорошим продолжением нетрадиционного мультфильма студии.

Если вы когда-то играли в видеоигры, или играете до сих пор, знакомы с тем, что происходит в интернете, или просто хотите хорошо провести время с семьей, то дайте шанс Ральфу.

Сюжет: 6/10

Анимация и озвучка: 9/10

Атмосфера: 7/10

Общая оценка Фактов ICTV: 7/10

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Владислав Бомбела

Фото: B&H Film Distribution Company

Видео: B&H Film Distribution Company