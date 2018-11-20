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Факти / Шоу-бізнес / Зірки / Сергій Полунін виступив з підтримкою Володимира Путіна/

Сергей Полунин выступил с поддержкой Владимира Путина

На страницах в соцсетях известного артиста балета Сергея Полунина опубликованы слова поддержки президенту РФ Владимиру Путину.

Сергей Полунин

Так, на Facebook и в Instagram Сергея Полунина опубликован пост, в котором от имени артиста написаны добрые пожелания Владимиру Путину.

В нем Сергей решил все поздравления, которые он получил сегодня, в свой день рождения, направить Путину.

– В некоторых частях мира СМИ относится к нему несправедливо, а это неправильно. Мне больно от этого, так как я был раньше в таком же положении и знаю на себе это ощущение. Никто не заслуживает того, чтобы с ним обращались плохо или несправедливо, – говорится в посте.

Кроме того, написано,что Сергей видит свет в президенте РФ и будет его защищать своей энергией и любовью.

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Многие убеждены, что страницу Сергея Полунина попросту взломали хакеры и устроили провокацию.

К слову, Полунин родился в Херсоне.

На левой руке у Сергея набит тризубец, а на правой раньше был герб РФ, однако он его вывел.

– Тату содрал незадолго до аннексии Крыма. Будто предчувствовал. На месте двуглавого орла теперь шрам, – говорил Сергей в документальном фильме Тансовщик.

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Сергей Полунин выступил с поддержкой Владимира Путина / 2 фотографии

В комментариях развели огромную дискуссию касательно постов. Кто-то осуждает, кто-то одобряет, а многие просто убеждены, что артиста нагло взломали и предлагают обратиться в службу поддержки.

Так, украинский ведущий Анатолий Анатолич пишет, что Сергей пишет о последнем тиране на земле, который пытается сохранить тоталитарный режим, поддерживающий гонение ЛГБТ и просто преследующий непокорных.

– Учитывая, что у Вас тризубец на руке, Вас просто могли посадить за это. Назвали бы националистом и террористом, – пишет Анатолич.

Факты ICTV не верят, что пост написал сам Сергей Полунин и убеждены, что его страницы были взломаны провокаторами.

А пока напомним, почему Украине стоит гордиться Сергеем Полуниным.

Фотоsergeipolunin

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