Директор ICTV Александр Богуцкий прокомментировал финал проекта Новые лидеры и рассказал, ждать ли телезрителям 2 сезон проекта.

Александр Богуцкий заявил, что разделение на новых и старых лидеров – это штампы и они созданы и существуют только для того, чтобы помешать стране двигаться к своему счастливому будущему.

Об этом он сообщил в эфире Свободы слова на ICTV.

– Мгновенных изменений не будет. Но мы точно показали, что люди, которые хотят сделать, могут сделать, – сказал Александр Богуцкий.

На вопрос ведущего будет ли 2 сезон Новых лидеров Богуцкий ответил неоднозначно:

– Мы работаем на коммерческом канале, демонстрируем то, как понимаем ответственность. Это непростое решение и недешевый проект. Я не знаю. Мы будем обсуждать и точно будем благодарны за все голоса поддержки. Но будем аккуратно и взвешенно подходить к этому решению.

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Напомним, что в прошлый четверг состоялся финал проекта Новые лидеры на канале ICTV и стало известно имя победителя, которым стал Максим Бородин.

Идея его проекта заключается в очистке воздуха в промышленных регионах нашей страны.