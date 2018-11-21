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75-летний Роберт Де Ниро разводится с женой

Голливудский актер Роберт Де Ниро разводится с актрисой Грейс Хайтауэр.

де ніро

Известный голливудский актер Роберт Де Ниро разводится с Грейс Хайтауэр после 21 года брака.

Об этом сообщает Irish Post.

75-летний Де Ниро и его 63-летняя жена воспитывают двух общих детей – сына Элиота и дочь Хелен.

Читайте: Роберт Де Ниро и Байден получили бомбу вслед за Обамой и Клинтон

Роберт Де Ниро редко говорит о личной жизни, но пара открыто призналась, что у их сына Элиота аутизм.

К слову, у актера есть еще 4 детей от предыдущих отношений.

Ранее Факты ICTV писали о разводе Джонни Деппа с актрисой Амбер Херд.

Фото: Laurence Agron/Dreamstime.com

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