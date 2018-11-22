В Великобритании герцогини Меган Маркл и Кейт Миддлтон пришли на мероприятия в нарядах одинакового цвета. Мы решили сравнить несколько их похожих нарядов.

Меган Маркл и Кейт Миддлтон оделись в луки одинакового цвета, который известен как марсале.

Так, Кейт встретилась с учеными в пиджаке с короткой юбкой. Дизайнер костюма – Paule Ka.

К полноте наряда супруга принца Уильяма надела черную водолазку, а также туфли на устойчивом каблуке.

А жена принца Гарри пришла к соавторам собственной книги в коротком платье и пальто от Club Monaco.

Это уже не впервые герцогини выбирают похожие одеяния.

Общество следит за ними и часто многие девушки подражают Меган и Кейт.

Мы решили собрать несколько похожих образов герцогинь.

Чей стиль вам нравится больше?

Напомним, как у Меган Маркл произошел конфуз с юбкой.

Фото: usahola/Instaram