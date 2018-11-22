PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика / Пісня Насті Каменських потрапила до світового рейтингу Billboard/

Песня Насти Каменских попала в мировой рейтинг Billboard

Испанский хит Насти Каменских Peligroso вошел в мировой музыкальный чарт Billboard.

Настя Каменських

О своем достижении певица сообщила на странице в Instagram.

Композиция NK разместилась на 24 строчке Billboard в категории Tropical Songs.

Каменских под фото написала, что это невероятно оказаться в топе с латиноамериканскими хитами.

Читайте: В корсете и в образе блондинки: Каменских представила клип на песню Lomala

В комментариях подписчики звезды наперебой стали хвалить певицу и восхищаться ее талантом.

Ранее Факты ICTV писали, что в США Настя Каменских стала гостьей латиноамериканского утреннего шоу, на котором представила свою новую песню Peligroso.

Фото: kamenskux

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка