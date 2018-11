Он удостоился престижного звания Командора. А вручал награду сам принц Чарльз.

Об этом сообщает Daily Mail.

Церемония награждения прошла в Букингемском дворце. На ней были и другие известные личности, которые тоже получили награды.

Хью Лори наиболее известен по главной роли в сериале Доктор Хаус. Также он снимался в сериалах Черная гадюка, Шоу Фрая и Лори.

Actor Hugh Laurie was awarded a CBE for services to drama. He has enjoyed a successful career spanning more than 35 years as an actor, comedian, writer and musician. pic.twitter.com/dfZQowEhR3

— The Royal Family (@RoyalFamily) 21 ноября 2018 г.