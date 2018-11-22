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Звезду сериала Доктор Хаус наградили королевским орденом

Шотландского актера и комика Хью Лори наградили королевским орденом Британской империи.

Он удостоился престижного звания Командора. А вручал награду сам принц Чарльз.

Справка. Командор и рыцарь-командор — звание в некоторых рыцарских орденах, преимущественно британских.

Об этом сообщает Daily Mail.

Церемония награждения прошла в Букингемском дворце. На ней были и другие известные личности, которые тоже получили награды.

Хью Лори наиболее известен по главной роли в сериале Доктор Хаус. Также он снимался в сериалах Черная гадюка, Шоу Фрая и Лори.

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К слову, Хью Лори снялся в пилотном эпизоде сериала Авеню 5.

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