DZIDZIO представил клип на песню Моя Любов, которая является саундтреком к романтической комедии Dzidzio первый раз.

Премьера клипа состоялась сегодня на официальной странице DZIDZIO в You Tube.

В ролике исполнитель появился в образе ангела. Он с небес наблюдает за историей одной влюбленной пары, которая наслаждается присутствием друг друга. Они гуляют, едят вместе, делают друг другу приятные сюрпризы. Судя по всему это кадры из фильма DZIDZIO первый раз.

Кинокартина вышла в прокат 25 октября.

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К слову, ранее Факты ICTV побывали на предпоказе фильма DZIDZIO первый раз и оценили его по нескольким критериям: режиссерская работа, актерская игра, атмосфера.