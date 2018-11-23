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Киану Ривз озвучит персонажа в новом мультфильме Pixar

Известный актер Киану Ривз озвучит персонажа в мультфильме История игрушек 4.

Кіану Рівз

Актер Тим Аллен во время программы The Tonight Show Starring Jimmy Fallon сказал, что одного из персонажей в мультфильме студии Pixar История игрушек 4 озвучит Киану Ривз. Соответствующее видео опубликовали в Youtube.

По словам актера, в продолжении популярной серии появится много новых игрушек и Ривзу среди них досталась замечательная роль.

Из первого тизера известно, что в Истории игрушек 4 среди новых персонажей будут Утенок, Вилка и Кролик.

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События ленты будут разворачиваться после того, как Энди передал свои старые игрушки другому ребенку и они теперь служат развлечением для него.

К слову, компания Disney опубликовала первый трейлер фильма Король Лев.

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