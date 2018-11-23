Появился официальный трейлер фильма Король Лев.

Король Лев снова выйдет на экраны, только этот раз уже не как мультфильм, а фильм.

Так, Disney показал официальный трейлер версии кино, который собрал уже почти 7 млн просмотров на YouTube.

Он выйдет на широкий экран 19 июля 2019.

Режиссер нового Короля Льва – Джон Фавро.

А герои фильма заговорят голосами Дональда Гловера, Сета Рогена, Бейонсе, Джона Оливера.

К слову, Король Лев — один из самых популярных мультфильмов.

Мультик показал себя в 1994 году и собрал в кассу целых $968 млн, получил три премии Золотой глобус и две премии Оскар.

Напомним, вышел новый трейлер приключенческого фильма Маугли.