Украинский фильм Вулкан получил Гран-при на марокканском кинофестивале авторских фильмов в Рабате.

Режиссером ленты выступил Романа Бондарчук. О победе он сообщил на своей странице в Facebook.

– Жюри шепнуло на ухо, что решение было единогласным, а их было 6! – написал режиссер.

Фильм рассказывает историю мужчины, который переживает кризис среднего возраста. Именно в этот момент ему выпадает путешествие, в ходе которого он должен пересмотреть свой взгляд на жизнь и свои ценности.

Кинокартина выйдет 21 февраля 2019 года.

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К слову, украинский фильм Донбасс режиссера Сергея Лозницы получил главную награду на 15 фестивале европейского кино в испанской Севилье.

Также украинский короткометражный мультфильм Лабиринт победил на кинофестивале Alter-Native.