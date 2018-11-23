Украинский фильм Вулкан получил Гран-при на марокканском кинофестивале авторских фильмов в Рабате.
Режиссером ленты выступил Романа Бондарчук. О победе он сообщил на своей странице в Facebook.
– Жюри шепнуло на ухо, что решение было единогласным, а их было 6! – написал режиссер.
Фильм рассказывает историю мужчины, который переживает кризис среднего возраста. Именно в этот момент ему выпадает путешествие, в ходе которого он должен пересмотреть свой взгляд на жизнь и свои ценности.
Кинокартина выйдет 21 февраля 2019 года.
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К слову, украинский фильм Донбасс режиссера Сергея Лозницы получил главную награду на 15 фестивале европейского кино в испанской Севилье.
Также украинский короткометражный мультфильм Лабиринт победил на кинофестивале Alter-Native.