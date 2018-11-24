Сегодня на СТБ стартовали прямые эфиры Х-Фактор 9. Факты ICTV рассказывают, кто выбыл из шоу, а также об интересных моментах проекта.

Смена правил

В этом году Х-Фактор изменил правила шоу и теперь каждый эфир будет выбывать не один участник, а сразу два. При этом в номинацию попадают сразу три участника, а голосование за любимчика длиться не целый час, а всего лишь пока длиться рекламная пауза.

Интересные выступления

Первый прямой эфир Х-Фактора запомнится зрителям откровениями участников и такими разными выступлениями. Была и лирика, и драйв, и сказка, и даже симбиоз всего вместе.

Например, выступление Ольги Жмуриной было очень энергичным, а образ конфетным. Ее даже сравнили с ранней Мадонной.

Подопечные Насти Каменской, группа Jazzforacat, сорвали овации зрителей благодаря своему номеру на оригинальный кавер Бумбокс – Вахтерам. Парни не только пели, но и аккомпанировали себе на гитаре и кларнете.

Самый юный участник Дмитрий Волканов спел романтическую балладу Шарля Азнавура – Une vie d’amour. Это было очень проникновенно.

Также фишкой этого выпуска было то, что участники в течение 20 секунд рассказывали о себе. Некоторые оказали очень откровенными. Маргарита Двойненко обнажила душу, рассказав об аварии, которая перевернуло ее жизнь. Девушка до сих пор восстанавливается, а в ее теле титановая пластина и 9 шурупов.

Кто выбыл

В номинацию попали три участника. Сразу двое исполнителей из команды Дмитрия Шурова оказались под угрозой вылета – Александр Рябенко и Ольга Цепкало. Третьим номинантом на выбывания стал Александр Илюха из команды Андрея Данилко.

Первым за свое участие боролся Александр Рябенко, вторым свое право на дальнейшую борьбу отстаивал Александр Илюха, который исполнил очень драйвовую песню The Beatles. Последней на сцену вышла Ольга Цепкало.

Шоу покинули Александр Рябенко и Александр Илюха. Борьбу продолжила Ольга Цепкало.

Полный выпуск смотрите в видео.

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