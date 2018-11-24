Умер известный британский режиссер Николас Роуг. Ему было 90 лет.

Об этом сообщил его сын, передает BBC.

Причина смерти не уточняется. Известно, что кинорежиссер умер еще в пятницу.

Николас Роуг родился в 1928 году в Лондоне. Начинал свою карьеру, как помощник оператора и оператор.

Наиболее известными работами режиссера являются телесериал Хроники молодого Индианы Джонса (1922 год). Также он снял в своих фильмах известных актеров Мика Джаггера (Представление) и Дэвида Боуи ( Человек, который упал на Землю).

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К слову, известный украинский писатель-переводчик Виктор Шовкун умер после продолжительной болезни сердца.