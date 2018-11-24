PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно / Помер відомий режисер Ніколас Роуг/

Умер известный режиссер Николас Роуг

Умер известный британский режиссер Николас Роуг. Ему было 90 лет.

Об этом сообщил его сын, передает BBC.

Причина смерти не уточняется. Известно, что кинорежиссер умер еще в пятницу.

Николас Роуг родился в 1928 году в Лондоне. Начинал свою карьеру, как помощник оператора и оператор.

Наиболее известными работами режиссера являются телесериал Хроники молодого Индианы Джонса (1922 год). Также он снял в своих фильмах известных актеров Мика Джаггера (Представление) и Дэвида Боуи ( Человек, который упал на Землю).

Читайте: Украинский фильм Вулкан получил престижную премию за рубежом

К слову, известный украинский писатель-переводчик Виктор Шовкун умер после продолжительной болезни сердца.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка