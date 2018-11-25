В США в возрасте 72 лет скончался известный иллюзионист и актер Рикки Джей.

В Лос-Анджелесе США в возрасте 72 лет умер иллюзионист и актер Рикки Джей, который известен своими карточными фокусами, сообщает Variety.

Менеджер иллюзиониста рассказал, что смерть мужчины наступила по естественным причинам. Другие подробности пока не разглашаются.

Джей был известен своими экспериментами с памятью, а также фокусами с картами.

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Он также снимался в фильмах. Его появление можно увидеть в таких лентах, как Завтра не умрет никогда, Грабеж и Магнолия.

Кроме того, Джей принял участие в создании таких хитов как Престиж и Тринадцать друзей Оушена.

К слову, на 91 году жизни умер британский режиссер Николас Роуг.