В США в возрасте 72 лет скончался известный иллюзионист и актер Рикки Джей.
В Лос-Анджелесе США в возрасте 72 лет умер иллюзионист и актер Рикки Джей, который известен своими карточными фокусами, сообщает Variety.
Менеджер иллюзиониста рассказал, что смерть мужчины наступила по естественным причинам. Другие подробности пока не разглашаются.
Джей был известен своими экспериментами с памятью, а также фокусами с картами.
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Он также снимался в фильмах. Его появление можно увидеть в таких лентах, как Завтра не умрет никогда, Грабеж и Магнолия.
Кроме того, Джей принял участие в создании таких хитов как Престиж и Тринадцать друзей Оушена.
К слову, на 91 году жизни умер британский режиссер Николас Роуг.
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