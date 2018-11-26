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Умер режиссер Бернардо Бертолуччи

Умер известный итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи.

Умер известный итальянский кинорежиссер и драматург Бернардо Бертолуччи.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

Бернардо Бертолуччи известный своим фильмом Последний император, получившем награду Оскар в нескольких номинациях.

К самым известным его работам также относятся кинокартины Мечтатели и Последнее танго в Париже.

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Писатель ушел из жизни в возрасте 77 лет.

Причина смерти пока неизвестна.

К слову, в 2007 году на Венецианском кинофестивале он получил премию Золотой лев за вклад в мировой кинематограф.

В 2011 году Б. Бертолуччи на Каннском фестивале вручили награду за вклад в киноискусство.

Фото: Corriere della Sera

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