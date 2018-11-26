Сегодня на 77 году жизни скончался известный итальянский кинорежиссер Бернардо Бертолуччи. Факты ICTV вспоминают его лучшие фильмы.

Бернардо Бертолуччи известен мировому кинематографу как сценарист, драматург и продюсер. Но больше всего его знают как режиссера, на счету которого больше 20 фильмов. Факты ICTV предлагают вспомнить топ-5 кинолент Бертолуччи.

Конформист

Кинолента рассказывает о сущности и истоках фашизма. В ней главный герой получает задание от фашистов убить в Париже своего бывшего профессора-антифашиста.

Последнее танго в Париже

Чуть ли ни не самый скандальный фильм режиссера. В разное время его запрещали в Италии, Португалии, Сингапуре, Новой Зеландии и Южной Кореи из-за откровенных эротических сцен. В фильме показан роман пожилого мужчины с молодой женщиной. Режиссер на примере этих отношений раскрывает темы искренности любви и нахождения идеала.

Последний император

В этом фильме Бертолуччи выступил как режиссер и сценарист. В центре сюжета история жизни и смерти последнего императора Китая Пу И. За киноленту режиссер получил 9 наград Оскара, 4 Золотых глобуса и премию Сезар.

Мечтатели

Фильм о революционном духе, который навеянный студенческими протестами в Париже в 1968 году. Главные герои картины брат и сестра, а также их знакомый. Режиссер показывает отношения, которые сложились между ними, а также показывает их любовь к кино.

Двадцатый век

В центре сюжета история дружбы двух мужчин. Один из них сын богатых помещиков, другой из семьи бедного крестьянина. Однако это не мешает их дружбе. Фоном, на котором показано развитие дружеских отношений ребят, режиссер выбирает события Италии во время правления Муссолини.

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Ранее Факты ICTV писали, что известный итальянский кинорежиссер Бернардо Бертолуччи умер на 77 году жизни.

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