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Факти / Шоу-бізнес / Зірки / Кайлі Дженнер та Ед Ширан очолили рейтинг Forbes найбагатших зірок/

Кайли Дженнер и Эд Ширан возглавили рейтинг Forbes самых богатых звезд

Журнал Forbes обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей младше 30 лет.

Рейтинг Forbes самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей до 30 лет возглавила участница реалити-шоу и бизнес-леди 21-летняя Кайли Дженнер. За год ее доход составил $166,5 млн. Состояние девушка заработала благодаря собственной линий косметики Kylie Cosmetics.

На втором месте расположился 27-летний британский исполнитель Эд Ширан, который заработал $110 млн.

Третье место занимает 26-летний бразильский футболист Неймар. Он за год пополнил свое состояние на $90 млн.

Кроме того, в 10 лидеров вошли: певица Тейлор Свифт, музыканты The Weeknd и Дрю Таггарт, баскетболист Джеймс Харден, боксер Сауль Альварес, футболист Дерек Карр и гольфист Джордан Спит.

Ранее Факты ICTV писали, что Forbes опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей мира за 2017 год.

Фото: teddysphotos, kyliejenner, neymarjr

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