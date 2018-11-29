Пока мы ждем церемонию награждения премии Оскар 2019, предлагаем вспомнить фильмы, которые в свое время признали лучшими в мире кинематографа. Факты ICTV также выделили свой топ-9 фильмов, что могут похвастаться золотой статуэткой.
Фильмы, которые получили Оскар, никогда не выходят из моды. Многие можно пересматривать по несколько раз – и они все равно не надоедают.
Мы собрали топ-9 оскароносных фильмов по версии Фактов ICTV, а также дали список всех работ, которые получали главную премию кинематографа за лучший фильм.
В центре внимания (2016)
Фильм основан на реальных событиях, связанных с масштабным скандалом вокруг сексуальных домогательств в католической церкви, произошедшим в Бостоне и приведшим к отставке кардинала Бернарда Лоу.
Это фильм о справедливости, о правде, о настойчивости.
Он жесткий, но интересный.
На Оскаре 2016 он получил премию не только За лучший фильм, но и за лучший сценарий, а также был номинирован еще в 4 категориях.
12 лет рабства (2014)
История безжалостного прошлого, жестокости и дискриминации. Лента, которая не оставит равнодушным никого.
Фильм был номинирован в 9 категориях премии Оскар, и в трех одержал победу.
Кроме того, у картины всего 84 награды на разных кинофестивалях.
Король говорит (2011)
Во-первых, фильм стоит посмотреть хотя бы потому, что в нем играют великолепные Колин Ферн, Джеффри Раш и Хелена Бонэм Картер.
Во-вторых, эта работа вдохновляет. Тяжелый труд и вера в себя – могут все.
Просто и масштабно одновременно.
Малышка на миллион (2005)
Это грустный серый фильм, но дает много мотивации и заставляет посмотреть со стороны на то, достаточно ли ты вкладываешь сил к своей цели.
Даже если вы не фанат бокса, он вам все равно понравится.
Это лента о человеке, что рискует всем ради мечты, которую, кроме него, не видит никто.
Властилин колец: Возвращение короля (2004)
Именно тот фильм, который можно пересматривать множество раз, несмотря на то, что это фантастика.
Масштаб. Идеальное музыкальное сопровождение. Накал и, вопреки здравому смыслу, вера в то, что эта история была на самом деле.
Не зря Властелин колец: Возвращение короля вошел в список рекордов Оскара – фильм получил сразу 11 наград главной кинопремии.
Таким рекордом могут похвастаться только Титаник и Бен-Гур.
Титаник (1998)
Да, мы знаем, что вы уже видели его много раз, но не могли не добавить легендарную историю любви в этот список.
К тому же, в 2022 гoду Tитaник-2 спустят на воду и он отправится в тот же peйc. Это не штука.
Форест Гамп (1995)
Этот фильм тоже долгожитель, потому что позволяет открывать все новые и новые детали с каждым просмотром.
К тому же, это еще прекрасный цитатник и мотиватор.
Ну, и одним из главных аргументов фильма есть Том Хенкс.
Список Шиндлера (1994)
Такое забыть нельзя.
Отдайте своим просмотром уважение Оскару Шиндлеру, который спас от жестокой смерти более тысячи человек во время Холокоста.
Тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир.
Ганди (1983)
Да, это очень старый фильм, но он точно стоит вашего внимания.
Биографическая история о жизни легендарного Махатмы Ганди.
Работа была удостоена 8 премий Оскар.
Все фильмы, которые получали Оскар, за все время:
|Название фильма и год
|Продюссеры
|Крылья 1929
|Люсьен Хаббард
|Бродвейская мелодия 1930 (І)
|Говард Хьюз
|На западном фронте без перемен 1930 (ІI)
|Карл Леммле-мл.
|Симаррон 1931
|Уильям Лебарон
|Гранд-отель 1932
|Ирвинг Тальберг
|Кавалькада 1934
|Уинфилд Шихэн
|Это случилось однажды ночью 1935
|Фрэнк Капра, Гарри Кон
|Мятеж на Баунти 1936
|Ирвинг Тальберг, Альберт Левин
|Великий Зигфелд 1937
|Хант Стромберг
|Жизнь Эмиля Золя 1938
|Хенри Блэнк
|С собой не унесешь 1939
|Фрэнк Капра
|Унесенные ветром 1940
|Дэвид Селзник
|Ребекка 1941
|Дэвид Селзник
|Как зелена была моя долина 1942
|Дэррил Фрэнсис Занук
|Миссис Минивер 1943
|Сидни Фрэнклин
|Касабланка 1944
|Хэл Б. Уоллис
|Идти своим путем 1945
|Лео МакКери
|Потерянный уикэнд 1946
|Чарльз Брэкетт
|Лучшие годы нашей жизни 1947
|Сэмюэл Голдвин
|Джентльменское соглашение 1948
|Дэррил Фрэнсис Занук
|Гамлет 1949
|Лоуренс Оливье
|Вся королевская рать 1950
|Роберт Россен
|Все о Еве 1951
|Дэррил Фрэнсис Занук
|Американец в Париже 1952
|Артур Фрид
|Величайшее шоу мира 1953
|Сесиль Блаунт Де Милль
|Отныне и во веки веков 1954
|Бадди Адлер
|В порту 1955
|Сэм Шпигель
|Марти 1956
|Харольд Хехт
|Вокруг света за 80 дней 1957
|Майкл Тодд
|Мост через реку Квай 1958
|Сэм Шпигель
|Жижи 1959
|Артур Фрид
|Бен-Гур 1960
|Сэм Цимбалист
|Квартира 1961
|Билли Уайлдер
|Вестсайдская история 1962
|Роберт Уайз
|Лоуренс Аравийский 1963
|Сэм Шпигель
|Том Джонс 1964
|Тони Ричардсон
|Моя прекрасная леди 1965
|Джек Уорнер
|Звуки музыки 1966
|Роберт Уайз
|Человек на все времена 1967
|Фред Циннеман
|Душной южной ночью 1968
|Уолтер Мириш
|Оливер! 1969
|Джон Вулф
|Полуночный ковбой 1970
|Джером Хеллман
|Паттон 1971
|Фрэнк МакКерти
|Французский связной 1972
|Филип Д’Антони
|Крестный отец 1973
|Альберт С. Радди
|Афера 1974
|Тони Билл, Майкл Филлипс, Джулия Филлипс
|Крестный отец 2 1975
|Фрэнсис Форд Коппола, Грэй Фредериксон, Фред Рус
|Пролетая над гнездом кукушки 1976
|Саул Зейнц, Майкл Дуглас
|Рокки 1977
|Ирвин Уинклер, Роберт Чартофф
|Энни Холл 1978
|Чарльз Йоффе
|Охотник на оленей 1979
|Спайкингс, Дили, Чимино, Дж. Певерэлл
|Крамер против Крамера 1980
|Стэнли Р. Джаффе
|Обыкновенные люди 1981
|Рональд Л. Швари
|Огненные колесницы 1982
|Дэвид Паттнэм
|Ганди 1983
|Ричард Аттенборо
|Язык нежности 1984
|Джеймс Л. Брукс
|Амадей 1985
|Саул Зейнц
|Из Африки 1986
|Сидни Поллак
|Взвод 1987
|Арнольд Копельсон
|Последний император 1988
|Джереми Томас
|Человек дождя 1989
|Марк Джонсон
|Шофер мисс Дэйзи 1990
|Ричард Дэррил Занук, Лили Фини Занук
|Танцующий с волками 1991
|Джим Уилсон, Кевин Костнер
|Молчание ягнят 1992
|Эдвард Саксон, Кеннет Атт, Рональд Бозман
|Непрощенный 1993
|Клинт Иствуд
|Список Шиндлера 1994
|С. Спилберг, Дж. Молен, Бранко Лустиг
|Форрест Гамп 1995
|Венди Финерман, Стив Тиш, Стив Старки
|Храброе сердце 1996
|Мел Гибсон, Алан Лэдд мл., Брюс Дэйви
|Английский пациент 1997
|Саул Зейнц
|Титаник 1998
|Джеймс Кэмерон, Джон Ландау
|Влюбленный Шекспир 1999
|Парфитт, Джильотти, Вайнштейн, Цвик
|Красота по-американски 2000
|Брюс Коэн, Дэн Джинкс
|Гладиатор 2001
|Дуглас Уик, Дэвид Францони, Бранко Лустиг
|Игры разума 2002
|Брайан Грейзер, Рон Ховард
|Чикаго 2003
|Мартин Ричардс
|Властелин колец: Возвращение короля 2004
|Питер Джексон, Ф. Уолш, Барри М. Осборн
|Малышка на миллион 2005
|Клинт Иствуд, А. С. Радди, Т. Росенберг
|Столкновение 2006
|Пол Хаггис, Кэти Шульман
|Отступники 2007
|Грэм Кинг
|Старикам тут не место 2008
|Скотт Рудин, Итан Коэн, Джоэл Коэн
|Миллионер из трущоб 2009
|Кристиан Колсон
|Повелитель бури 2010
|К. Бигелоу, М. Боал, Н. Шартье, Г. Шапиро
|Король говорит! 2011
|Эмиль Шерман, Иэн Каннинг, Гарет Анвин
|Артист 2012
|Тома Лангманн
|Операция Арго 2013
|Грант Хеслов, Бен Аффлек, Джордж Клуни
|12 лет рабства 2014
|Б. Питт, Д. Гарднер, Д. Клейнер, С. Маккуин
|Бердмэн 2015
|А. Г. Иньярриту, Д. Лешер, Д. В. Скотчдопоул
|В центре внимания 2016
|М. Шуга, С. Голин, Н. Роклин, Б. Пэгон Фауст
|Лунный свет 2017
|А. Романски, Д. Гарднер, Джереми Клейнер
|Форма воды 2018
|Гильермо дель Торо и Дж. Майлз Дэйл
Напомним, где и когда пройдет Оскар 2019.
Фото: Haveseen / Dreamstime