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Сергей Полунин получил российское гражданство

Украинский танцовщик Сергей Полунин получил российское гражданство.

Известный артист балета Сергей Полунин сообщил о получении российского гражданства.

Об этом он написал в своем Instagram.

Танцовщик отметил, что Россия всегда была для него олицетворением добра, поэтому он счастлив стать гражданином этой страны.

 

Читайте: Сергей Полунин снялся в клипе Hozier

Сергей Полунин также выразил свою поддержку Владимиру Путину, который не продал свою страну и поддерживает свой народ.

Напомним, недавно в соцсетях танцовщика уже были опубликованы слова поддержки президенту РФ Владимиру Путину.

Фото: sergeipolunin

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