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Настя Каменских стала Певицей года по версии M1 Music Awards

Награду M1 Music Awards Певица года получила Настя Каменских.

Победу в номинации Певица года получила Настя Каменских.

Читайте: Церемония награждения M1 Music Awards 2018 (ОНЛАЙН)

Статуэтку NK получала во время прямого эфира Х-Фактор, где она заседает за судейским столом.

Также, Настя Каменских одержала победу в номинации Клип года со своим дебютным видео #Этомояночь.

К слову, Певцем года стал Олег Винник, коллега Насти Каменских на Х-Факторе.

Фото: kamenskux

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