В столице отгремело самое грандиозное музыкальное событие – церемония награждения M1 Music Awards 2018. Премию получили украинские артисты за выдающиеся достижения последнего года.

M1 Music Awards прошла во Дворце спорта в Киеве. Музыкальным продюсером церемонии была Тина Кароль.

На сцене церемонии выступили: NK, NIKITA LOMAKIN, Michelle Andrade, Время и Стекло, Гайтана, ALEKSEEV, Mozgi, Ирина Билык, KADNAY, Оля Цибульская, KAZKA, Тина Кароль, Монатик, The Hardkiss, MARUV, Александр Пономарев и Антитела.

Лауреаты премии M1 Music Awards 2018:

Прорыв года – KAZKA

Хит года – KAZKA – Плакала

Певец года – Олег Винник

Певица года – NK|Настя Каменских

Группа года – Время и Стекло

Альтернатива года – The Hardkiss

Клип года – NK|Настя Каменских

Dance Parade (совместно с радиостанцией Kiss FM) – MARUV&BOOSIN – Drunk Groove

Червона рута (совместно с радиостанцией Русское Радио Украина) – Александр Пономарев – Найкраща

Золотой граммофон (совместно с радиостанцией Русское Радио Украина) – Michelle Andrade

Награда За вклад в развитие национальной музыкальной индустрии

Проект года – MONATIK&Надя Дорофеева – Глубоко

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К слову, Факты ICTV вели онлайн трансляцию церемонии награждения M1 Music Awards 2018.

Фото: kiev.ticketsbox.