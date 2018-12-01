В столице отгремело самое грандиозное музыкальное событие – церемония награждения M1 Music Awards 2018. Премию получили украинские артисты за выдающиеся достижения последнего года.
M1 Music Awards прошла во Дворце спорта в Киеве. Музыкальным продюсером церемонии была Тина Кароль.
На сцене церемонии выступили: NK, NIKITA LOMAKIN, Michelle Andrade, Время и Стекло, Гайтана, ALEKSEEV, Mozgi, Ирина Билык, KADNAY, Оля Цибульская, KAZKA, Тина Кароль, Монатик, The Hardkiss, MARUV, Александр Пономарев и Антитела.
Лауреаты премии M1 Music Awards 2018:
Прорыв года – KAZKA
Хит года – KAZKA – Плакала
Певец года – Олег Винник
Певица года – NK|Настя Каменских
Группа года – Время и Стекло
Альтернатива года – The Hardkiss
Клип года – NK|Настя Каменских
Dance Parade (совместно с радиостанцией Kiss FM) – MARUV&BOOSIN – Drunk Groove
Червона рута (совместно с радиостанцией Русское Радио Украина) – Александр Пономарев – Найкраща
Золотой граммофон (совместно с радиостанцией Русское Радио Украина) – Michelle Andrade
Награда За вклад в развитие национальной музыкальной индустрии
Проект года – MONATIK&Надя Дорофеева – Глубоко
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К слову, Факты ICTV вели онлайн трансляцию церемонии награждения M1 Music Awards 2018.
Фото: kiev.ticketsbox.