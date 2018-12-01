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Танцевальным хитом года стала песня MARUV&BOOSIN – Drunk Groove

Награду в номинации Dance Parade от M1 Music Awards 2018 и радиостанции Kiss FM получили MARUV & BOOSIN за песню Drunk Groove.

Главным танцевальным хитом на премии M1 Music Awards 2018 признали песню MARUV&BOOSIN – Drunk Groove.

Анна Корсун (MARUV. – Ред.), получая статуэтку, призналась, что их дуэт часто воспринимают за иностранных артистов.

Читайте: Церемония награждения M1 Music Awards 2018 (ОНЛАЙН)

Также певица поблагодарила родных, лейбл и своего напарника Михаила.

В номинации также были представлены песня Глубоко – MONATIK&Надя Дорофеева и трек Тролль от Время и стекло.

Ранее Факты ICTV писали, что песня молодой украинской группы KAZKA – Плакала одержала победу в номинации Хит года по версии M1 Music Awards 2018.

Фото: maruvofficial

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