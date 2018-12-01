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Церемония награждения M1 Music Awards 2018 (ОНЛАЙН)

В Киеве во Дворце спорта пройдет главное, музыкальное событие года – четвертая церемония награждения премии M1 Music Awards. Факты ICTV проведут текстовую онлайн-трансляцию, которая стартует в 19.00 1 декабря.

Премию M1 Music Awards будут вручать в 11 номинациям, среди которых: Хит года, Певец года, Певица года, Прорыв года и Группа года.

Читайте: Самые популярные песни от Shazam: их ищут все

Ранее Факты ICTV писали, что испанский хит Насти Каменских Peligroso вошел в мировой музыкальный чарт Billboard.

Фото: kiev.ticketsbox.

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