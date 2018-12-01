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Факти / Шоу-бізнес / Музика / Время и Стекло отримали нагороду Гурт року M1 Music Awards 2018/

Время и Стекло получили награду Группа года M1 Music Awards 2018

Подопечные продюсерского центра MOZGI Entertainment Время и Стекло получили награду Группа года от M1 Music Awards 2018.

На церемонии M1 Music Awards 2018 Группой года признали дуэт Время и Стекло.

– Наш язык – это музыка. Спасибо, – заявил со сцены один из солитистив группы Позитив.

Читайте: Церемония награждения M1 Music Awards 2018 (ОНЛАЙН)

В этой категории дуэт соревновался с группами Mozgi и НЕ АНГЕЛЫ.

Ранее Факты ICTV писали, что песня молодой украинской группы KAZKA – Плакала одержала победу в номинации Хит года по версии M1 Music Awards 2018.

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