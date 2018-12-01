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Жесть просто! Мишель Андраде получила Золотой граммофон

Подопечная Потапа Мишель Андраде получила общую награду M1 Music Awards и Русского Радио Украина Золотой граммофон.

Золотой граммофон от Русского Радио Украина на церемоции M1 Music Awards получила Мишель Андраде за песню Musica.

Читайте: Церемония награждения M1 Music Awards 2018 (ОНЛАЙН)

– П … ц, жесть просто. Это очень неожиданно, – прокомментировала певица получение награды.

В номинации также были представлены Олег Винник (Ти в курсі. – Ред.) и Настя Каменских (Тримай. – Ред.).

Ранее Факты ICTV писали, что группа KAZKA выборола победу в номинации Прорыв года на премии M1 Music Awards 2018.

Фото: mishvirmish

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