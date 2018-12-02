Актрису Дизель Шоу Марину Поплавскую, которая 20 октября погибла в ДТП под Киевом, посмертно наградили орденом За заслуги III степени.

Марину Поплавскую наградили орденом За заслуги III степени вместе с другими украинскими деятелями по случаю 27-й годовщины подтверждения всеукраинским референдумом Акта провозглашения независимости Украины 1 декабря 1991 года.

В указе №404/2018 от 1 декабря на сайте президента Украины говорится – за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд.

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Напомним, актриса юмористического проекта Дизель Шоу Марина Поплавская погибла в ДТП под Киевом утром 20 октября. Водитель автобуса с актерами не справился с управлением и столкнулся с грузовиком.