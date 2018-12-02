PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки / Актрису Дизель Шоу Марину Поплавську посмертно нагородили орденом/

Актрису Дизель Шоу Марину Поплавскую посмертно наградили орденом

Актрису Дизель Шоу Марину Поплавскую, которая 20 октября погибла в ДТП под Киевом, посмертно наградили орденом За заслуги III степени.

Марину Поплавскую наградили орденом За заслуги III степени вместе с другими украинскими деятелями по случаю 27-й годовщины подтверждения всеукраинским референдумом Акта провозглашения независимости Украины 1 декабря 1991 года.

В указе №404/2018 от 1 декабря на сайте президента Украины говорится – за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд.

Читайте: Не остановимся, чтобы ей было смешно – актер Дизель Шоу о Поплавской

Напомним, актриса юмористического проекта Дизель Шоу Марина Поплавская погибла в ДТП под Киевом утром 20 октября. Водитель автобуса с актерами не справился с управлением и столкнулся с грузовиком.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Возвращение Дизель Шоу: как пережили потерю и когда начнутся выступления
Коллеги Марины Поплавской посвятили ей фильм
Мошенники собирают средства от имени родственников Марины Поплавской
Марина с нами. Дизель Шоу запустили флешмоб памяти Поплавской
Не остановимся, чтобы ей было смешно – актер Дизель Шоу о Поплавской
ДТП с Дизель Шоу: водителя отпустили под домашний арест
ДТП с Дизель Шоу: водитель автобуса назвал причину аварии
Похороны Марины Поплавской: в Житомире началась церемония прощания
Загружается…
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка