После второго прямого эфира проект Х-Фактор покинули сразу 3 участника: Маргарита Двойненко, Ольга Цепкало и Jazzforacat.

Во втором прямом эфире 11 участников Х-Фактора спели лучшие хиты 90-х. После зрительского голосования в зоне риска оказались 3 участников, им пришлось петь песню за жизнь.

Однако судьи решили, что проект должны оставь все номинанты на вылет.

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Впеше за все сезоны проекта, сцену Х-Фактора покинули сразу 3 участника:

Маргарита Двойненко из команды Олега Винника

Ольга Цепкало подопечная Дмитрия Шурова

Группа Jazzforacat из команды Насти Каменских

Напомним, в столице отгремело самое грандиозное музыкальное событие – церемония награждения M1 Music Awards 2018. Премию получили украинские артисты за выдающиеся достижения последнего года.