Сегодня, 3 декабря, легендарный рок-музыкант Оззи Осборн празднует свое 70-летие. Факты ICTV собрали самые необычные и скандальные факты об артисте.

Джон Майкл Осборн родился в 1948 году в британском городе Бирмингем в очень бедной семье, в которой насчитывалось 6 детей.

В юности будущий отец хеви-метала перепробовал себя в разных ипостасях чернорабочего. Когда ему это наскучило, то он отправился воровать, дабы озолотиться. Однако план Оззи провалился с треском благодаря его перчаткам с отрезанными пальцами.

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Отсидев 6 месяцев за содеянное, Осборн опять отправляется зарабатывать разнорабочим. Однако слава ливерпульской четверки The Beatles не дает ему покоя. Вспомнив о своих музыкальных способностях, Оззи решает зарабатывать на музыке.

Оззи Осборн плохо читает

Осборн в школе учился откровенно плохо, а все, потому что он никак не мог сосредоточиться на чтении. Врачи нашли этому медицинское оправдание – дислексия. Сам артист говорил, что чтение это одна из главных радостей в жизни, но он ее лишен. За все время ему удалось прочитать лишь несколько книг.

30 лет сдавал на водительские права

Оззи Осборну можно аплодировать не только за его музыку, но и за упорство. Ведь он пытался сдать на права 19 раз на протяжении 30 лет. Эта вершина ему покорилась только в 2009 году, артисту тогда было уже 60 лет.

Однажды он так волновался перед экзаменом, что решил принять транквилизаторов. Однако с дозой Оззи переусердствовал и уснул прямо во время экзамена. Когда он проснулся, то обнаружил записку от инструктора: экзамен не сдан и за руль ему вообще садиться не стоит.

Почему Оззи до сих пор жив?

Этим вопросом задаются все, кто в курсе об затяжной алкогольной и наркотической зависимости артиста. Количество запрещенных и вредных веществ ,которые Осборн поглощал каждый день на протяжении многих лет потрясают.

В конце концов этот факт взялись исследовать ученые, которые доказали, что весь секрет кроется в ДНК музыканта.

Анализ показал, что в ДНК Оззи есть отклонения, с которыми ученым еще не доводилось сталкиваться. Также, у него нашли ген Неандертальского человека.

Кроме того, после своей смерти Осборн завещал свое тело науке.

Поход в музей

Даже в музей Оззи Осборн не может сходить, дабы чего-то не натворить. Однажды в рамках промо-тура своего сольного альбома Scream он устроил целый перфоманс в музее Мадам Тюссо.

Он садился на диван и замирал, словно восковой. Когда кто-то из посетителей подходил к нему, чтобы сфографироваться, то музыкант вскакивал и громко кричал.

Обезглавленная мышь

Многие могут не знать ни одной песни Оззи, но то, что он отгрыз летучей мышке голову, знают все.

На одном из концертов летучую мышь бросили на сцену, которая толи просто спала, толи замерла от испуга. Оззи, изрядно перебрав с алкоголем, принял ее за игрушку и укусил. Бедное животное, в ужасе от такой наглости, укусило Осборна в ответ.

Концерт пришлось остановить, а Оззи отвезти в больницу, где ему сделали прививку от бешенства.

36 лет вместе

Следующий факт будет посвящен скорее стальным нервам супруги Оззи Осборна – Шерон. Она стала продюсером и спутнице по жизни музыканта не в самые славные для него времена. Шерон выдержала депрессию, творческий кризис и все зависимости благоверного.

Однако, Оззи тоже достойно проявлял заботу. Особенно, когда Шерон поставили диагноз рак.

Они вынесли все жизненные невзгоды вместе, воспитали троих детей и засновали самый масштабный метал-фест Ozzfest.

Ранее Факты ICTV писали, что The Beatles в честь 50-летия своего альбома опубликовали новый клип на песню Glass Onion.

Фото: ozzyosbourne