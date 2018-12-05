Журнал Forbes назвал самыми высокооплачиваемыми музыкантами рок-группу U2.
Самыми высокооплачиваемыми музыкантами по версии Forbes стала ирландская рок-группа U2.
Журнал подсчитал доходы музыкантов за год.
В период с 1 июня 2017 по 1 июня 2018 группа U2 заработала $118 млн.
Второе место в рейтинге занимает британская группа Coldplay с заработком $115 млн.
Третье место в рейтинге досталось английскому музыканту Эду Ширану, который за год заработал $110 млн.
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В первую десятку также вошли:
- Бруно Марс ($100 млн)
- Кэти Перри ($83 млн)
- Тейлор Свифт ($80 млн)
- Jay-Z ($76,5 млн)
- Guns N’ Roses ($71 млн)
- Роджер Уотерс ($68 млн)
- Diddy ($64 млн)
Ранее Факты ICTV писали о рейтинге самых богатых певиц 2018 по версии Forbes.
Фото: U2