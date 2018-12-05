Журнал Forbes назвал самыми высокооплачиваемыми музыкантами рок-группу U2.

Самыми высокооплачиваемыми музыкантами по версии Forbes стала ирландская рок-группа U2.

Журнал подсчитал доходы музыкантов за год.

В период с 1 июня 2017 по 1 июня 2018 группа U2 заработала $118 млн.

Второе место в рейтинге занимает британская группа Coldplay с заработком $115 млн.

Третье место в рейтинге досталось английскому музыканту Эду Ширану, который за год заработал $110 млн.

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В первую десятку также вошли:

Бруно Марс ($100 млн)

Кэти Перри ($83 млн)

Тейлор Свифт ($80 млн)

Jay-Z ($76,5 млн)

Guns N’ Roses ($71 млн)

Роджер Уотерс ($68 млн)

Diddy ($64 млн)

Ранее Факты ICTV писали о рейтинге самых богатых певиц 2018 по версии Forbes.

Фото: U2