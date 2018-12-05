PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика / Секретні гості та костюми-трансформери. ONUKA готує масштабне шоу в Києві/

Секретные гости и костюмы-трансформеры. ONUKA готовит масштабное шоу в Киеве

Уже в пятницу, 7 декабря, группа ONUKA выступит в Stereo Plaza в Киеве. Что известно о концерте в поддержку альбома MOZAЇKA и почему его точно нельзя пропустить, узнали Факты ICTV.

2018 год стал для ONUKA щедрым на свершения – новый альбом, аншлаги с НАОНИ, всеукраинский тур и европейские фестивали.

Подбить итоги группе удастся 7 декабря в киевском клубе Stereo Plaza.

Концерт в поддержку альбома MOZAЇKA станет самым масштабным в истории группы. После него ONUKA поставит на паузу выступления в Украине и отправится в европейский тур.

Шоу удивит не только живой презентацией новой пластинки. Поклонники смогут услышать также песни с EP Vidlik и дебютного альбома.

Выступление продлится более 2 часов. Уже известно, что именно для этого концерта в туре ONUKA приготовила специальное шоу.

Читайте: ONUKA представила новую песню Хащі

Концерт разделят на 4 блока, связанных драматургией. Отдельные элементы оставят под НАОНИ, Чернобыльскую катастрофу и новый материал.

Но и на этом сюрпризы не заканчиваются! Кроме самих музыкантов, на сцене появятся приглашенные гости. Точно известно, что среди них – оркестр НАОНИ. Другие гости пока остаются инкогнито.

Ни для кого не секрет, что после работы над клипом Strum солистка ONUKA Ната Жижченко продолжает сотрудничать с Соней Солтес. Так вот, специально для шоу стилист разработала для группы костюмы-трансформеры.

Красно-белые костюмы на музыкантах логично продолжают стилистику альбома MOZAЇKA. На протяжении всего шоу образы группы будут меняться.

Напомним, выступление ONUKA на финале Евровидения 2017 в Киеве взорвало весь мир. После шоу пластинка группы Vidlik мгновенно ворвалась в музыкальные чарты Великобритании, Швейцарии, Франции и Германии.

Вместе с тем, Ната Жижченко рассказала, почему ONUKA никогда не примет участие в Евровидении.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка