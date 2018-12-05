Уже в пятницу, 7 декабря, группа ONUKA выступит в Stereo Plaza в Киеве. Что известно о концерте в поддержку альбома MOZAЇKA и почему его точно нельзя пропустить, узнали Факты ICTV.

2018 год стал для ONUKA щедрым на свершения – новый альбом, аншлаги с НАОНИ, всеукраинский тур и европейские фестивали.

Подбить итоги группе удастся 7 декабря в киевском клубе Stereo Plaza.

Концерт в поддержку альбома MOZAЇKA станет самым масштабным в истории группы. После него ONUKA поставит на паузу выступления в Украине и отправится в европейский тур.

Шоу удивит не только живой презентацией новой пластинки. Поклонники смогут услышать также песни с EP Vidlik и дебютного альбома.

Выступление продлится более 2 часов. Уже известно, что именно для этого концерта в туре ONUKA приготовила специальное шоу.

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Концерт разделят на 4 блока, связанных драматургией. Отдельные элементы оставят под НАОНИ, Чернобыльскую катастрофу и новый материал.

Но и на этом сюрпризы не заканчиваются! Кроме самих музыкантов, на сцене появятся приглашенные гости. Точно известно, что среди них – оркестр НАОНИ. Другие гости пока остаются инкогнито.

Ни для кого не секрет, что после работы над клипом Strum солистка ONUKA Ната Жижченко продолжает сотрудничать с Соней Солтес. Так вот, специально для шоу стилист разработала для группы костюмы-трансформеры.

Красно-белые костюмы на музыкантах логично продолжают стилистику альбома MOZAЇKA. На протяжении всего шоу образы группы будут меняться.

Напомним, выступление ONUKA на финале Евровидения 2017 в Киеве взорвало весь мир. После шоу пластинка группы Vidlik мгновенно ворвалась в музыкальные чарты Великобритании, Швейцарии, Франции и Германии.