Главным цветом 2019 года стал оттенок Living Coral — Живой коралл.

Главный оттенок 2019 года определил Институт цвета Pantone. Living Coral — Живой коралл находится в каталоге под номером 16−1546, передает Еsquire.

Выбор этого года – ответ на всемирную диджитализацию, которая проникла во все сферы деятельности. Этот цвет должен напомнить людям о всем разнообразии оттенков кораллового рифа в бирюзовой воде, а значит и о многогранности жизни.

Этот цвет символ беззаботности и радости жизни.

Институт цвета Pantone вот уже 20 лет выбирает цвет года. Выбор организации влияет на тенденции в легкой промышленности, торговле, дизайне и, по их утверждениям, даже на наш образ жизни.

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Напомним, что цвет 2018 года ультрафиолет Ultra Violet.

Фото: Еsquire