Новогодний плейлист 2019 от редакции сайта Факты ICTV.

Новогодний плейлист 2019 подготовленный заранее – залог успеха вечеринки на Новый год.

Да и для атмосферного настроения с семьей, когда украшаете дом и елку, нужен праздничный музыкальный фон.

Чтобы вы не занимались подборкой новогоднего плейлиста самостоятельно, наша редакция сделала это за вас.

Читайте: Новый год 2019: как украсить дом

Новогодний плейлист 2019 слушать онлайн

(Нажимайте на стрелочку внизу слева, чтобы включить следующую песню в плейлисте.)

Кстати, мало кто помнит, что песня Do They Know It`s Christmas? группы Band Aid 30 в свое время объединила многих мировых певцов на самом большом благотворительном концерте всех времен Live Aid в 1985 году.

Тогда самые известные исполнители ХХ века выступали для сбора денег для помощи пострадавшим от страшного голода в Эфиопии.

А в 2014 современные звезды также перепели эту песню с целью благотворительности – собирали деньги на борьбу с вирусом Эбола.

Напомним, как будет выглядеть главная елка страны на Новый год 2019.

Фото: Unsplash