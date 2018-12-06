Стали известны номинанты на награду Золотой глобус.

Сегодня в Лос-Анджелесе объявили номинантов на награду Золотой глобус.

На звание лучшего драматического фильма номинированы:

Черная пантера;

Черный клановец;

Богемская рапсодия;

Если Бил-стрит могла бы заговорить;

Звезда родилась.

Среди музыкальных фильмов на Золотой глобус претендуют:

Власть;

Безумно богатые азиаты;

Фаворитка;

Мэри Поппинс возвращается;

Зеленая книга.

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На звание лучшего драматического сериала претендуют Американцы, Телохранитель, Возвращение домой, Убивая Еву и Поза.

За Золотой глобус среди комедийных сериалов будут бороться Барри, В лучшем мире, Шучу, Метод Комински и Удивительная миссис Мейзел.

К слову, компания Disney опубликовала первый трейлер фильма Король Лев.