Стали известны номинанты на награду Золотой глобус.
Сегодня в Лос-Анджелесе объявили номинантов на награду Золотой глобус.
На звание лучшего драматического фильма номинированы:
- Черная пантера;
- Черный клановец;
- Богемская рапсодия;
- Если Бил-стрит могла бы заговорить;
- Звезда родилась.
Среди музыкальных фильмов на Золотой глобус претендуют:
- Власть;
- Безумно богатые азиаты;
- Фаворитка;
- Мэри Поппинс возвращается;
- Зеленая книга.
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На звание лучшего драматического сериала претендуют Американцы, Телохранитель, Возвращение домой, Убивая Еву и Поза.
За Золотой глобус среди комедийных сериалов будут бороться Барри, В лучшем мире, Шучу, Метод Комински и Удивительная миссис Мейзел.
К слову, компания Disney опубликовала первый трейлер фильма Король Лев.