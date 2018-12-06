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Золотой глобус объявил номинантов

Стали известны номинанты на награду Золотой глобус.

Сегодня в Лос-Анджелесе объявили номинантов на награду Золотой глобус.

На звание лучшего драматического фильма номинированы:

  • Черная пантера;
  • Черный клановец;
  • Богемская рапсодия;
  • Если Бил-стрит могла бы заговорить;
  • Звезда родилась.

Среди музыкальных фильмов на Золотой глобус претендуют:

  • Власть;
  • Безумно богатые азиаты;
  • Фаворитка;
  • Мэри Поппинс возвращается;
  • Зеленая книга.

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На звание лучшего драматического сериала претендуют Американцы, Телохранитель, Возвращение домой, Убивая Еву и Поза.

За Золотой глобус среди комедийных сериалов будут бороться Барри, В лучшем мире, Шучу, Метод Комински и Удивительная миссис Мейзел.

К слову, компания Disney опубликовала первый трейлер фильма Король Лев.

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