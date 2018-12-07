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Heart to Mouth – новый альбом LP

Американская певица Лаура Перголицци (LP) выпустила новый полноформатный релиз Heart to Mouth.

LP стала известна после громкого альбома Lost on You. До этого она выступала автором некоторых песен Рианны, Кристины Агилеры, Риты Оры, Backstreet Boys, Шер.

– Теперь я чувствую, что передо мной раскрылось широкое шоссе для общения со всем миром и я могу делиться своими эмоциями с огромным количеством людей, – говорит певица.

Так LP выпустила новый альбом Heart to Mouth.

Читайте: Почти как Винник: LP собрала аншлаг на Atlas Weekend 2018

Heart to Mouth – LP слушать в YouTube:

Heart to Mouth – LP слушать предпросмотр в Apple Music:

Напомним, редакция Фактов ICTV собрала новогодний плейлист 2019. Не благодарите. =)

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