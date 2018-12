Об своем решении актер сообщил в Twitter.

– Я принял решение отказаться от участия в Оскаре в этом году. Не хочу мешать вечеру, на котором будут присутствовать столько невероятных талантливых актеров. Я приношу искренние извинения ЛГБТ-сообществу за неуважительные слова, сказанные мной в прошлом, – написал Кевин Харт.

Речь идет о шутках, которые комик опубликовал несколько лет назад в своем Twitter.

I have made the choice to step down from hosting this year’s Oscar’s….this is because I do not want to be a distraction on a night that should be celebrated by so many amazing talented artists. I sincerely apologize to the LGBTQ community for my insensitive words from my past.

— Kevin Hart (@KevinHart4real) 7 декабря 2018 г.