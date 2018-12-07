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В новогоднюю ночь ICTV покажет специальные выпуски сериала Пес

31 декабря телеканал ICTV покажет новые эпизоды популярного детективного сериала Пес, снятые специально к новогодним праздникам.

Последний, четвертый сезон сериала, где Макс вместе с верным псом расследуют преступления, бил все рекорды. Такой успех вдохновил создателей сериала взяться за съемки специальной двухсерийной новогодней истории.

– Главное отличие новогодних серий Пса в том, что мы снимаем праздник, поэтому все атмосферные события включены в сюжетную линию, – рассказывает режиссер Николай Каптан. – Как всегда, зрителей ждет веселая история со стрельбой, юмором и любовью. У Макса появится новое увлечение, в Гнездилова – любовница, а Елена неожиданно начнет ревновать своего бывшего. Кроме того, у героев будут сбываться их мечты, плохие или хорошие.

Бойтесь своих желаний, в новогоднюю ночь они сбываются!, – интригует зрителей режиссер сериала, обещая в новогодних выпусках неожиданные повороты, забавные события и романтические приключения.

Символично, что зрители будут провожать 2018-й год – год Собаки – вместе с киношным Псом, любимцем миллионов украинцев.

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Напомним, топ-5 городов для незабываемой новогодней ночи.

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