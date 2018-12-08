На вокальном шоу Х-Фактор меняют правила вылета для участников в прямых эфирах. Также сократят перерыв для голосования.

После главной части соревнования на шоу Х-Фактор, где участники показывают заранее подготовленные номера, стартует голосование поклонников за своих фаворитов. Однако теперь это стоит успеть за рекламный блок, а не за 1 час, как было раньше.

Отдать свои голоса можно с помощью СМС и в бесплатном приложении Телепортал.

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Кроме того, меняются и правила номинации. Теперь туда будут попадать сразу три участника, набравшие наименьшее количество голосов. После чего номинантам придется исполнить песню за жизнь, а судьи смогут оставить в шоу только одного участника.

Ранее Факты ICTV писали, что Олег Винник во время прямого эфира Х-Фактора поцеловал свою коллегу за судейским столом Настю Каменских.