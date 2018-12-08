После 3-го прямого эфира Х-Фактора шоу покинули сразу двое участников: Иван Ищенко и PALINA.

На 3 прямом эфире Х-Фактора участники выступали исключительно под аккомпанемент оркестра.

Неожиданно для всех ведущий проекта Андрей Бедняков предложил Олегу Виннику осуществить давнюю мечту – спеть с оркестром.

Музыканты сразу начали играть мелодию песни Нино, а Олег подхватил и спел часть композиции.

После зрительского голосования в зоне риска оказались 3 участников: Иван Ищенко, PALINA и Оля Жмурин. Спев песни за жизнь конкурсанты услышали вердикт судей.

Проект навсегда покинули Иван Ищенко и PALINA.

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Ранее Факты ICTV писали, что после второго прямого эфира проект Х-Фактор покинули сразу 3 участника: Маргарита Двойненко, Ольга Цепкало и Jazzforacat.