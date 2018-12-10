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Факти / Шоу-бізнес / Три президенти і зірки кіно. Названі претенденти на звання Людина року 2018/

Три президента и звезды кино. Названы претенденты на звание Человек года 2018

Журнал Time опубликовал список претендентов на звание Человек года 2018.

Шорт-лист был опубликован в журнале Time.

Среди претендентов на почетное звание оказались политики, люди из индустрии кино, члены королевской семьи.

Итак, список состоит из 10 имен:

  • президент США Дональд Трамп;
  • президент России Владимир Путин;
  • супруга британского принца Гарри Меган Маркл;
  • убитый саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашкаджи;
  • президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин;
  • спецпрокурор Роберт Мюллер, который ведет дело о вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США;
  • американка Кристин Блейзи Форд, которая заявила о сексуальных домогательствах со стороны нынешнего судьи Верховного суда Бретта Кавано;
  • американский кинорежиссер Райан Куглер за фильм Черная пантера.

Также в шорт-лист попали кампания March for Our Lives, которая началась после стрельбы в школе Флориды, а также разделенные на американской границе семьи мигрантов.

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Напомним, что человек 2017 года по версии Time стали мужчины и женщины,  которые рассказали о сексуальных домогательствах.

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