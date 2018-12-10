Журнал Time опубликовал список претендентов на звание Человек года 2018.
Шорт-лист был опубликован в журнале Time.
Среди претендентов на почетное звание оказались политики, люди из индустрии кино, члены королевской семьи.
Итак, список состоит из 10 имен:
- президент США Дональд Трамп;
- президент России Владимир Путин;
- супруга британского принца Гарри Меган Маркл;
- убитый саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашкаджи;
- президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин;
- спецпрокурор Роберт Мюллер, который ведет дело о вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США;
- американка Кристин Блейзи Форд, которая заявила о сексуальных домогательствах со стороны нынешнего судьи Верховного суда Бретта Кавано;
- американский кинорежиссер Райан Куглер за фильм Черная пантера.
Также в шорт-лист попали кампания March for Our Lives, которая началась после стрельбы в школе Флориды, а также разделенные на американской границе семьи мигрантов.
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Напомним, что человек 2017 года по версии Time стали мужчины и женщины, которые рассказали о сексуальных домогательствах.