Песня Queen Bohemian Rhapsody стала самой популярной в ХХ веке по прослушиваниям на стриминг-сервисах.

Песню Queen Bohemian Rhapsody прослушали на стриминг-сервисах более рекордных 1,5 млрд раз. Благодаря этому хит британской группы можно назвать самой популярной песней ХХ века.

Об этом сообщает Universal Music Group (UMG) на странице в Twitter.

Bohemian Rhapsody вышла в 1975 году. Ее автором стал лидер Queen Фредди Меркьюри. В песне нет куплетов или припевов – хит разбит на 6 стилистически разных частей.

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Благодаря Bohemian Rhapsody группа получила всемирную известность. Этому также способствовал клип к песне, который является одним из самых известных за всю историю существования такого вида промоушена.

Напомним, The Beatles в честь 50-летия своего альбома опубликовали новый клип.