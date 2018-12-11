11 декабря день рождения празднует российский музыкант Андрей Макаревич, который после оккупации Крыма и Донбасса всячески поддерживал Украину.

После того, как в Крыму появились российские войска, и был назначен “референдум”, музыкант всячески критиковал действия властей РФ и лично президента страны Владимира Путина.

Музыкант говорил, что сейчас Россия занимается жесточайшей пропагандой, чтобы рассорить два народа, которые живут рядом.

Особенно острой его риторика была в 2014 году, когда РФ оккупировала Крым и некоторые районы Донбасса.

Макаревич открыто выражал свою гражданскую позицию, за что его часто травили в сети и даже предлагали лишить певца всех государственных наград.

Ко дню рождения популярного музыканта Андрея Макаревича Факты ICTV собрали его лучшие высказывания в поддержку нашей страны в противостоянии российской гибридной агрессии.

Я не знаком с бандеровцами

– Я не знаком ни с одним бандеровцем, ни с одним националистом. Зато я знаю Андрея, другого Андрея, Светлану, Пашу, Серегу, могу назвать еще двадцать имен из разных городов Украины. Это – мои близкие друзья, русскоговорящие граждане Украины, с которыми я знаком несколько десятков лет, которые всегда очень хорошо относились и к России, и к россиянам. И как я им должен смотреть в глаза, если вот сейчас их чувство страны им говорит о том, что их оболгали, а потом унизили и ограбили.

Зачем вы это делаете?

– Ребята в телевизоре, вы чего добиваетесь? Надолго рассорить два народа, живущих бок о бок? У вас получается. А чем это кончается, знаете? Войну с Украиной захотели? Так, как с Абхазией, не выйдет: ребята на Майдане уже закалились и знают, за что бьются, – за свою страну, за свою независимость. А мы за что? За Януковича? Ребята, зачем вы спрятали его в России? Честный человек не будет укрывать преступника и вора. А вор – будет. Зачем вы себя позорите перед человечеством? Я знаю, что вам наплевать, но все-таки.

Пройдет много времени

– Ничего не бывает навсегда, но, к сожалению, пройдет много времени прежде, чем мы вернемся к прежнему градусу нормальных человеческих отношений… Я думаю, что теперь это вопрос времени, но прежде всего, нужно, чтобы прекратилась война.

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Историческая “справедливость”

– Если в какой-то момент, мы наплевав начнем делать то, что нам хочется, потому что мы вдруг решили, что это нехорошо, то кончится это плохо… Когда нам сообщают цифру 94% результаты крымского “референдума”, мне хочется спросить: это 94% населения или это 94% от тех 37%, которые вообще пришли голосовать… Если мы возьмем карту России 1918 года, мы увидим, что на ней и Ростовский край и Краснодарский край – это все была Украина. Вот сейчас, например, краснодарцы, потрясая этой картой проводят референдум, решают присоединиться к Украине на основе исторической справедливости. Они фразу до конца успеют договорить?

Им помогали орать

– Видел случайно одну передачу по телевизору – Право голоса. Там одна группа участников – сторонники “референдума” в Донецке и, соответственно, отделения его от Украины. А вторая – сомневающиеся в рациональности этого решения. Те, которые сомневались, пытались приводить какие-то аргументы в защиту своей позиции. А первые только орали, и мне было очень неприятно от того, что ведущий помогал им орать.

Гарантия, что не начнется война

– Мне ни один аргумент не показался убедительным. Это все демагогия – об исторической справедливости. Справедливость заключается в том, что мир очень маленький и очень опасный. И никто никого не любит. И каждый заботится о своей стране и о своем народе. Именно поэтому существуют международные договоренности и государственные границы. Это святое. Пока мы придерживаемся и того, и другого, это гарантия, что не начнется война.

Деньги от Крымского моста

– Я думаю, одного Крымского моста, если перевести в денежный эквивалент, хватило бы для пенсий надолго… И много еще чего. Несколько самолетов, несколько танков, несколько ракет. Нам объясняют, что во всем мире пенсионный возраст выше. Ну, разумеется, выше. Так там и живут дольше, и богаче. Они вообще живут другой жизнью, нам мало понятной.

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К слову, в концерте в поддержку незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова приняли участие известные россияне, среди которых был и Андрей Макаревич.