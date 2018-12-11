Опубликован трейлер фильма Годзилла: Король монстров. Это сиквел Годзиллы, снятой Гаретом Эдвардсом в 2014 году.
Годзилла: Король монстров выйдет на экраны в Украине 30 мая 2019 года.
А пока Warner Bros. Pictures презентовала новый трейлер Годзиллы.
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В новом фильме против Годзиллы выйдут различные монстры – моль Мотра, Родан и трехголовый Кинг Гидор.
Криптозоологическое агентство Монарх также героически будет пытаться сдержать гигантских монстров.
Ролик посмотрело уже ббольше 4 млн человек.
Не знаем, как вы, а мы вот всей редакцией ждем экранизацию любимого мультика Король Лев.
Если вы тоже, то трейлер здесь. =)
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