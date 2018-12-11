PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды / Меган Маркл удивила своим появлением на Fashion Awards-2018/

Меган Маркл удивила своим появлением на Fashion Awards-2018

Беременная Меган Маркл появилась на церемонии награждения The Fashion Awards.

Меган Маркл стала главным сюрпризом вечера и вызвала самую бурную реакцию гостей.

Беременная герцогиня Сассекская неожиданно появилась на сцене, хотя ее участие не было анонсировано.

– Для меня большая честь быть здесь, на чествовании британских дизайнеров в моем новом доме — в Великобритании, – сказала Меган.

Она вручала статуэтку дизайнеру Клэр Уэйт Келлер, которая создала свадебное платье Меган Маркл.

Креативный директор дома Givenchy Клэр не ожидала встретить Меган в этот вечер.

Читайте: Меган Маркл или Кейт Миддлтон? Кто из герцогинь более стильный (ГОЛОСОВАНИЕ)

К слову, принц Гарри проговорился, что у них с герцогиней будет двойня.

К тому же, как стало известно, пара рассматривает только имена для девочек, что говорит о том, что у них будет две девочки.

Напомним, в октябре стало известно, что Меган Маркл беременна.

А еще она стала претендентом на звание Человек года 2018.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Meghan presenting the award tonight!

Публикация от Meghan Markle (@hrhofsussex)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Meghan and @clarewaightkeller! 

Публикация от Meghan Markle (@hrhofsussex)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

@clarewaightkeller

Публикация от Meghan Markle (@hrhofsussex)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Love!

Публикация от Meghan Markle (@hrhofsussex)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Surprise!!! 

Публикация от Meghan Markle (@hrhofsussex)

Главное фото: Chris Jackson-Pool/Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Туск созывает саммит ЕС по Brexit – дата
В Великобритании намерены провести второй референдум по Brexit – СМИ
Великобритания приостановила выдачу виз инвесторов
Агрессия РФ: Украина срочно созывает подписантов Будапештского меморандума
Агрессия РФ на Азове: Великобритания будет требовать усиления санкций
Появились новые видео подозреваемых в деле Скрипалей
Отравление Скрипаля: остатки Новичка могли убить тысячи людей
Меган Маркл или Кейт Миддлтон? Кто из герцогинь более стильный (ГОЛОСОВАНИЕ)
Загружается…
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка