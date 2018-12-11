Беременная Меган Маркл появилась на церемонии награждения The Fashion Awards.

Меган Маркл стала главным сюрпризом вечера и вызвала самую бурную реакцию гостей.

Беременная герцогиня Сассекская неожиданно появилась на сцене, хотя ее участие не было анонсировано.

– Для меня большая честь быть здесь, на чествовании британских дизайнеров в моем новом доме — в Великобритании, – сказала Меган.

Она вручала статуэтку дизайнеру Клэр Уэйт Келлер, которая создала свадебное платье Меган Маркл.

Креативный директор дома Givenchy Клэр не ожидала встретить Меган в этот вечер.

К слову, принц Гарри проговорился, что у них с герцогиней будет двойня.

К тому же, как стало известно, пара рассматривает только имена для девочек, что говорит о том, что у них будет две девочки.

Напомним, в октябре стало известно, что Меган Маркл беременна.

А еще она стала претендентом на звание Человек года 2018.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Meghan presenting the award tonight! Публикация от Meghan Markle (@hrhofsussex) 10 Дек 2018 в 2:19 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Meghan and @clarewaightkeller! Публикация от Meghan Markle (@hrhofsussex) 10 Дек 2018 в 2:20 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram @clarewaightkeller Публикация от Meghan Markle (@hrhofsussex) 10 Дек 2018 в 10:41 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Love! Публикация от Meghan Markle (@hrhofsussex) 10 Дек 2018 в 2:15 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Surprise!!! Публикация от Meghan Markle (@hrhofsussex) 10 Дек 2018 в 2:23 PST

Главное фото: Chris Jackson-Pool/Getty Images