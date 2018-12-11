Беременная Меган Маркл появилась на церемонии награждения The Fashion Awards.
Меган Маркл стала главным сюрпризом вечера и вызвала самую бурную реакцию гостей.
Беременная герцогиня Сассекская неожиданно появилась на сцене, хотя ее участие не было анонсировано.
– Для меня большая честь быть здесь, на чествовании британских дизайнеров в моем новом доме — в Великобритании, – сказала Меган.
Она вручала статуэтку дизайнеру Клэр Уэйт Келлер, которая создала свадебное платье Меган Маркл.
Креативный директор дома Givenchy Клэр не ожидала встретить Меган в этот вечер.Читайте: Меган Маркл или Кейт Миддлтон? Кто из герцогинь более стильный (ГОЛОСОВАНИЕ)
К слову, принц Гарри проговорился, что у них с герцогиней будет двойня.
К тому же, как стало известно, пара рассматривает только имена для девочек, что говорит о том, что у них будет две девочки.
Напомним, в октябре стало известно, что Меган Маркл беременна.
А еще она стала претендентом на звание Человек года 2018.
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Главное фото: Chris Jackson-Pool/Getty Images