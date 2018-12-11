Всего через несколько дней в украинских кинотеатрах появится мультфильм Человек-паук: Через вселенные. Факты ICTV были в числе тех, кто первыми в Украине увидели новые приключения популярного супергероя и готовы поделиться своими впечатлениями.

Сюжет

Даже учитывая, что в фильме будет больше одного Человека-паука, основной сюжет сосредоточится на супергеройском становлении Майлза Моралеса, которые только приобрел силу “паучка” и еще не научился ее контролировать.

Очень приятно наконец-то увидеть в качестве главного героя в Человеке-пауке такого недооцененного многими персонажа, как Моралес. Но и без Питера Паркера здесь не обойдется, который сыграет огромную роль в завязке сюжета, но о ней я вам не расскажу, поскольку это лучше увидеть самостоятельно.

Остальные Пауки, включая одну из любимиц фанатов мультивселенной Женщину-паука Гвен Стейси, появляются в ленте достаточно поздно, но сюжет от этого ни капли не страдает, ведь он изначально был сосредоточен на Майлзе.

Такое решение позволило создателям лучше раскрыть Моралеса, его отношения с отцом и дядей, получить небольшой взгляд в спокойную жизнь Человека-паука до того, как он получил суперсилу.

Однако первый акт мне показался слегка затянутым, из-за такого детального описания не только главного героя, но и других событий, которые в то время происходили в городе, хотя они дают прекрасный толчок остальным частям мультфильма.

В целом, от сюжета не стоит ждать ничего фантастического. Это – полюбившаяся многим, так называемая история происхождения Майлза Моралеса в качестве Человека-паука, но с необычным изгибом в виде пересечения вселенных.

Она сделана очень качественно и наблюдать за событиями Человек-паук: Через вселенные, даже зная приблизительно, куда будет “идти” сюжет, очень приятно.

Анимация и озвучка

Отдельное внимание в мультфильме нужно уделить анимации, ведь все сделано просто фантастически. Во время просмотра не покидает чувство того, что ты смотришь анимированный комикс, а не его адаптацию на большом экране.

Однако здесь не нужно ждать такого же качества, которое мы привыкли в последнее время видеть в мультфильмах Disney и Pixar. Человек-паук: Через вселенные – это попытка Sony создать свой, уникальный стиль мультфильмов, который еще не доводилось видеть зрителям. И это им прекрасно удалось.

С первых минут может казаться, что мультфильм плохо анимирован, а местами прорисован слабее, чем хотелось бы многим ценителям современной анимации. Но в тот момент, когда кадры начинают буквально “слетать” со страниц комиксов, то понимаешь, насколько невероятную работу проделала студия.

Особенное внимание уделили “хореографии” каждого Паука, чтобы они не только двигались, как положено, но и показывали уникальный стиль вселенных.

Да и в целом постановка всех экшн-сцен оказалась просто блистательной. Свою уникальную анимацию команде разработчиков удалось использовать на благо мультфильма и удостовериться, что зрители не упустят ни одной детали.

Прекрасно удалось передать и акробатику всех Пауков, и их уникальный стиль боя, в котором используют не только силу, но и скорость, чтобы победить врагов.

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А последних в мультфильме будет предостаточно. Кроме Вилсона Фиска, которому досталась роль главного злодея, можно будет увидеть и других известных врагов Человека-паука. И многие из них предстанут в очень интересных вариациях.

Кроме того, прекрасно подошли аниматоры и к созданию Пауков. Каждый из них отличается не только своей вселенной, но и стилем рисовки. Нуарный Человек-паук исключительно черно-белый и с большей угловатостью, а вот стиль Пенни Паркер больше похож на современное аниме.

Украинские актеры озвучки тоже постарались на славу и не просто подарили свои голоса персонажам, но сделали их действительно живыми.

При просмотре ни разу не возникло ощущения того, что мультфильм изначально предназначался для англоязычной аудитории (кроме очевидных надписей на другом языке). Голоса актеров не только идеально подходят каждому герою, в них чувствуется, что актеры озвучивали с душой.

Прекрасно постарались и переводчики, которые прекрасно адаптировали ленту для Украины и вновь обыграли для нашей аудитории несколько моментов мультфильма. Правда, хотелось бы услышать, как называли Фиска его подчиненные в оригинале, поскольку в украинской адаптации это звучало немного странно.

Атмосфера и длительность

На протяжении всего мультфильма царила атмосфера современных фильмов Marvel, которые не бояться “разбавить” сюжет большим количеством юмора.

Отличается он и тем, что в очень многих случаях комедия применяется к месту и ней не злоупотребляют. Тон Человека-паука: Через вселенные очень плавно переходит от серьезного к смешному и наоборот.

Поскольку мультфильм хочет походить на комикс, то в нем можно увидеть и множество свойственных последнему качеств, таких как надписи во время ударов, определенных действий, и даже написанные мысли главного героя.

Классические комиксы переплетаются в мультфильме с современными киноадаптациями Marvel и создают воистину уникальную атмосферу, от которой не устаешь на протяжении всего просмотра.

Практически два часа, которые длится Человек-паук: Через вселенные, пролетели как один миг и не дали мне заскучать.

Кроме, разве что, немного растянутого первого акта, который не сильно испортил общее впечатление от просмотра.

В конце создавалось ощущение, что я не просто посмотрел очередной супергеройский фильм, пусть даже про одного из самых узнаваемых борцов со злодеями, а целую оду культуре комиксов, их создателям и самому Человеку-пауку.

Вердикт

Человек-паук: Сквозь вселенные стал для меня одним из самых удивительных открытий года и уникальным мультфильмом.

Да, у него есть некоторые проблемы с повествованием и немного подкачал первый акт, но этого всего просто не хочется замечать на том общем фоне, который предлагает зрителям Sony.

Только оформление и анимация, стоят того, чтобы увидеть новое приключение дружного соседа Человека-паука. Но стараниями Columbia Pictures и Sony Pictures Animation получилось нечто действительно удивительное. То, как видел супергероев Стэн Ли.

Наконец-то на большом экране можно увидеть мультфильм, которого так давно ждали фанаты Человека-паука.

Если вы когда-либо читали комиксы, не пропускаете ни одного фильма Marvel или просто слышали о таком супергерое, как Человек-паук, обязательно выделите время на просмотр Человека-паука: Сквозь вселенные.

Это – настоящий подарок всем, кто когда-либо мечтал (или до сих пор мечтает) надеть на себя костюм и спасать людей, сражаясь со злодеями.

Сюжет: 9/10

Анимация и озвучка: 10/10

Атмосфера и длительность: 9/10

Общая оценка: 9/10

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Владислав Бомбела

Фото: B&H Film Distribution Company

Видео: B&H Film Distribution Company