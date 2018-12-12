Звезду фильмов для взрослых Сторми Дэниелс суд обязал выплатить президенту США Дональду Трампу компенсацию за адвокатские расходы.

Актриса фильмов для взрослых Сторми Дэниелс должна уплатить Дональду Трампу $292 тыс. за адвокатские расходы и $1 тыс. штрафа в связи с отклонением иска о клевете, сообщил CNBC.

По словам адвоката Трампа Чарльза Хардера суд обязал порноактрису выплатить около 75% от необходимой им суммы.

Расходы были рассчитаны почасово на оплату 3-х адвокатов Трампа на заседаниях.

Читайте: Дождь – это несерьезно: армия Франции троллит Трампа

Однако, адвокат Сторми Дэниелс отметил, что его клиентка не собирается выплачивать компенсацию, ведь часть обвинений в сторону Трампа не снимается.

Напомним, в Google объяснили Конгрессу США, почему на запрос “идиот” появляются фотографии президента США Дональда Трампа.

Фото: Dreamstime.com