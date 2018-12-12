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Почти $300 тыс.: порноактрису обязали выплатить Трампу компенсацию

Звезду фильмов для взрослых Сторми Дэниелс суд обязал выплатить президенту США Дональду Трампу компенсацию за адвокатские расходы.

Актриса фильмов для взрослых Сторми Дэниелс должна уплатить Дональду Трампу $292 тыс. за адвокатские расходы и $1 тыс. штрафа в связи с отклонением иска о клевете, сообщил CNBC.

По словам адвоката Трампа Чарльза Хардера суд обязал порноактрису выплатить около 75% от необходимой им суммы.
Расходы были рассчитаны почасово на оплату 3-х адвокатов Трампа на заседаниях.

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Однако, адвокат Сторми Дэниелс отметил, что его клиентка не собирается выплачивать компенсацию, ведь часть обвинений в сторону Трампа не снимается.

Напомним, в Google объяснили Конгрессу США, почему на запрос “идиот” появляются фотографии президента США Дональда Трампа.

Фото: Dreamstime.com

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