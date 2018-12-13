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Американский певец снял клип в Киеве

Oliver Tree снял новый клип на Рыбальском мосту в Киеве.

Калифорнийский исполнитель Oliver Tree снял новый клип на сингл Hurt в Киеве.

Местами для съемки видео стали спальные районы столицы и Рыбальский мост.

Певец был одним из режиссеров клипа. Продакшном занимались Snow Beach и украинская компания 23/32 films.

Читайте: Британский певец снял клип в Киеве

К слову, клип набрал уже более 700 тыс. просмотров.

Ранее Факты ICTV писали, что популярная американская певица Майли Сайрус сняла клип в Киеве на композицию Nothing Breaks Like a Heart.

Фото: Oliver Tree (скриншот)

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