Аквамен – экранизация комикса DC с Джейсоном Момоа в главной роли, которая сегодня выходит в украинский прокат. Факты ICTV написали рецензию на Аквамена и поставили собственную оценку фильму.

Аквамен не удивил, но некоторыми моментами все-таки понравился.

Сценаристы лихо соединили новые технологии и подводный мир и вплели сюда еще увлекательные легенды об Атлантиде.

Однако эффекта “Вау!” все равно не получилось.

Да, были интересно подобраны актеры, но игра многих совсем не зацепила.

К тому же, я не увидела намеков на победу в какой-то номинации на Оскар 2019.

А теперь рассмотрим подробнее фильм.

Режиссер

Режиссером фильма стал Джеймс Ван, который известен своими работами в жанре ужаса – Заклятие, Проклятие Монахини, Пила, Астрал.

Было сложно представить, как он сделает историю фантастического положительного супергероя.

Так, за исключением Чудо-женщины и Темного рыцаря, каждый фильм DC последнего десятилетия страдает синдромом подражания Marvel.

Эта корпоративная болезнь берет успешную формулу, затемняет структуру и омрачает историю, предполагая, что аудитория не заметит.

Однако, по этим стандартам Аквамен Джеймса Вана поднялся на голову выше: режиссер отказывается от безумного беспорядка Лиги справедливости и создает красочную, яркую фантазию о океане.

Сюжет

Не буду углубляться в сам сюжет, но отмечу, что Аквамен Вана имитирует фильм Тор Марвела.

Герой – наполовину человек, наполовину водное существо – очень похож с историей скандинавского бога.

Оба фильма вращаются вокруг комично мускулистого человека, чья привязанность к другому миру усложняет его приоритеты.

Да, у них есть злые, жаждущие власти братья и сестры, которые навязывают битву за законного наследника своего трона, и они оба вынуждены сражаться с королевством, которое решает свои проблемы в гладиаторском ринге.

Но, если закрыть глаза на этот факт, то история получилась интересной и порой смешной, благодаря образу и поведению главного персонажа.



Актеры

Хорошая сборная актеров: Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Патрик Уилсон, Николь Кидман, Уиллем Дефо и Дольф Лунгрен.

Что интересно, я поняла, что в фильме играл Лунгрен в самом конце. Хорошее перевоплощение, полностью отошел от привычного типажа.

А вот Кидман не всегда хорошо смотрелась в своей роли. Ну не получилось у нее сыграть королевну, которой вещи наземного мира в диковинку.

Просто не ее роль. Недавний фильм Большая маленькая ложь – да, оно. Но героическая Атланна – это точно не для нее.

Момоа и Херд отлично сработались и на пару было интересно смотреть. Оба чертовски привлекательны и сексуальны – сработало.

Общее

Фильм мне не понравился больше, чем Лига справедливости.

Не дотянул ни по визуальным эффектам, ни по музыкальному сопровождению, ни по общему впечатлению, однако это не сокрушительный диагноз.

Он неплохой, порой забавный и точно стоит того, чтобы посмотреть на Джейсона Момоа и Эмбер Херд в таких ролях, представить подводную вселенную с техническими прорывами, вспомнить истории об Атлантиде и мультик Русалочка.

Но было бы лучше, если бы в трейлере не показали многих интересных моментов.

Некоторые из них были бы достаточно неожиданными в фильме.

Сюжет: 6/10

Режиссура: 8/10

Игра актеров: 6,5/10

Атмосфера: 7/10

Общая оценка Фактов ICTV: 6,5/10

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Валерия Малицкая

Фото: IMDB, Aquaman Movie Officiam Website

Видео: Warner Bros. Pictures Ukraine