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Гуцулка Ксеня: вышел первый трейлер украинской романтической комедии

В сети опубликовали первый трейлер украинской романтической музыкальной комедии Гуцулка Ксеня, которая выйдет в прокат 7 марта 2019 года.

Сценаристом и режиссером постановщиком стала Елена Демьяненко.

Сюжет фильма строится на том, что у молодого парня Яро помирает отец и оставляет ему наследство в $1 млн. Однако получить его он сможет только после того, как женится на сознательной украинке. Для этого Яро отправляется в Ворохту.

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Картина снята по мотивам произведения Ярослава Барнича. Фильм выйдет в прокат 7 марта 2019 года.

Ранее Факты ICTV написали рецензию на Аквамена и поставили собственную оценку фильму.

Фото: Скриншот из видео

ВидеоB&H Film Distribution Company

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