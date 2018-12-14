Уже очень близок конец 2018 года. Факты ICTV подводят кино-итоги и собрали для вас список лучших фильмов, которые заслужили внимания в этом году.

Мстители: Война бесконечности

Мстители: Война бесконечности стал одним из самых ожидаемых фильмов года не только потому, что там собралось огромное количество супергероев Marvel, но и потому, что он станет началом окончания первой эры киновселенной популярных комиксов.

Конечно, у фильма есть большое количество проблем, и избыток персонажей на экране иногда оставляет сюжетные линии более интересных зрителям героев без внимания. Но при этом здесь есть отличный злодей в виде Таноса, у которого есть достаточно интересная мотивация поступков.

Да, это не тот “идеальный” фильм Marvel, которого все давно ждали, но он смог подняться намного выше предыдущей части Мстителей и, как минимум, соответствовать ожиданиям фанатов комиксов и их киновселенной.

Реинкарнация

Фанаты хорошей мистики в этом году получили фильм под названием Реинкарнация, который рассказывает о страшных событиях, которые настигли семью после смерти бабушки.

Мистические события здесь переплетаются с психологическим хоррором, который прекрасно вписывается в атмосферу происходящего.

Наблюдать за фильмом не просто страшно. В ленте царит атмосфера неопределенности, которая исходит не только от событий, но и от самих персонажей. Ведь им нужно бояться не только некой сущности, но и самих себя.

Черный клановец

Фильм Черный клановец прекрасно подойдет любителям нетрадиционных комедий. Сюжет ленты повествует о том, как чернокожий полицейский и его напарник еврей внедрились в Ку-клукс-клан.

Кроме прекрасного юмора, в ленте проглядывается и критика администрации американского президента Дональда Трампа, а также поднимаются проблемы расизма.

Фильм заставит вас смеяться не только своим прекрасным сюжетом, но и вечными воспоминаниями о том, что он был построен на реальных событиях. Хоть в нем и есть некоторые изменения для большего удовлетворения зрителя, он прекрасно подойдет и для тех, кто хочет впервые открыть для себя историю этих храбрых полицейских.

Человек-паук: Через вселенные

Очень неожиданным “бриллиантом” в огромном количестве фильмов 2018 года стал Человек-паук: Через вселенные. Наконец-то Sony смогла предоставить всем фанатам супергероя и комиксов достойную адаптацию, будь она и мультипликационной.

Сюжет отойдет от привычного всем Человека-паука (Питера Паркера) и сосредоточится на Майлзе Моралесе, который только получил силу супергероя и сразу же попал в вихрь невероятных событий, которые включает в себя Пауков из других вселенных.

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Мультфильм стоит посмотреть только из-за прекрасного визуального оформления. Оно уникально и не похоже на современные проекты Pixar и Disney. Своим стилем Человек-паук: Через вселенные больше похож на оживший комикс.

Первому игроку приготовиться

Основанный на одноименной новелле, фильм Первому игроку приготовиться пролетел мимо многих людей в 2018 году. Стивен Спилберг смог создать не просто прекрасный экшн, но и хорошую оду для всех любителей поп-культуры и видеоигр.

Лента расскажет о приключениях Вейда Воттса в виртуальном мире под названием Оазис, где он пытается найти Пасхальное яйцо, перед тем, как это сделают злодеи.

Огромное количество отсылок на популярные фильмы и игры кажется частью этого огромного мира, а не просто фишкой для того, чтобы заманить людей на просмотр ленты. Фильм действительно стоит того, чтобы просмотреть его хотя бы один раз.

Баллада Бастера Скраггса

Баллада Бастера Скраггса была скрыта в этом году от широкого круга зрителей из-за того, что вышла эксклюзивно в стриминговом сервисе Netflix. Тем не менее, новый фильм братьев Коэн действительно стоит просмотра.

Сюжет фильма – это шесть отдельных историй во времена Дикого Запада. Каждая из них не пересекается с другой и носит очень своеобразный характер. Здесь вам и ковбойские перестрелки, и поиск золота, и невероятно пугающая поездка в дилижансе.

Конечно, сюжет далеко не самый лучший и некоторые из историй явно сильнее остальных, но неповторимая “рука” Коэнов чувствуется здесь каждый шаг этого путешествия. Даже за историями, которые проходят очень медленно, здесь наблюдаешь с интересом.

Ночные игры

Очень недооцененным в 2018 году стал и фильм Ночные игры. Детективная комедия может по праву занимать место одной из лучших лент жанра этого года.

Сюжет расскажет об Энни и Марке, которые просто обожают игры и в этот раз им предстоит взять участие в детективе, наградой за разгадку которого станет автомобиль. Однако организатора игры похищают и шестеро игроков попадают в настоящую криминальную историю.

К слову, недавно опубликовали трейлер фильма Годзилла: Король монстров, который появится в кинотеатрах в следующем году.

Видео: B&H Film Distribution Company, Zala Zosi, Warner Bros. Pictures Ukraine, planetakino, Сінематико, Netflix